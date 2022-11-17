Після теракту в Стамбулі почалися скасування бронювань, нові вибухи посилять ситуацію

Турецькі готелі заявили про свою тривогу та занепокоєння: реакцією на теракт на вулиці Істікляль у Стамбулі стало те, що броні туристів у Стамбулі, особливо в готелях району Таксім, бронювання почали масово скасовуватися. Причому зазначимо — йдеться про недільний теракт, інцидент увечері вівторка, за їхніми оцінками, повалять попит ще сильніше. При цьому в основному йдеться про американців і європейців.

В основному масові скасування броней фіксують готелі на європейській стороні Стамбула. Причому деякі менеджери готелів у соцмережах заявили, що отримали значну кількість скасування. До того ж кількість щоденних бронювань скоротилася на 50%. Як додають готельєри, переважно скорочуються бронювання з європейського ринку. Далі йдуть Америка та Єгипет. У результаті скасування «створюють у готелях Стамбула вкрай знервовану атмосферу перед новорічними святами», пишуть у турецьких ЗМІ.

У середньому по Стамбулу фіксується “невеликий спад”, але на ту саму Анталію він ніяк не впливає. Крім того, значна частина бронювань припадає на новорічний період, і на них поки що ситуація з терактами ніяк не позначається. Проте частина експертів, такі як, зазначили, що «чи будуть наслідки теракту з погляду попиту та бронювання, можна буде оцінити приблизно за тиждень».