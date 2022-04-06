Під наростаючим тиском яхта Абрамовича залишила турецький порт

Суперяхта російського олігарха Романа Абрамовича Solaris, яка в березні прибула до берегів Туреччини, рятуючись від арешту, залишила круїзний турецький порт під наростаючим тиском лондонської компанії Global Ports Holding (GPH), яка зобов’язана діяти відповідно до британських санкцій щодо Росії та, персональними санкціями, накладеними на Абрамовича. Ймовірно, лайнер поки не вирішив, де ще можна сховатися, оскільки кинув якір у бухті неподалік курорту Бодрум.

Розкішні лайнери Solaris та Eclipse у Туреччині прибули до турецького узбережжя наприкінці минулого місяця, намагаючись уникнути західних санкцій щодо своїх активів. Eclipse зупинилася на середземноморському курорті Мармаріс – це показали дані відстеження суден, а Solaris вартістю $600 мільйонів прибула в курортне місто Бодрум з Чорногорії. До цього вона була в Іспанії. Тепер друга яхта стоїть неподалік пляжу Ялікавак, розташованого за кілька кілометрів від Бодрума, де останні кілька тижнів було пришвартовано судно, повідомив Guardian з посиланням на службу даних судноплавства.

За даними того ж видання, на GPH чинено тиск європейською владою, щоб вона відмовилася від обслуговування лайнера Solaris, а юридичні експерти заявили, що британська компанія “дуже ризикує”, дозволяючи їй використовувати один зі своїх портів. Представник компанії відмовився коментувати, чому супер’яхта покинула порт, повідомила газета.

Минулої неділі компанія заявила, що швартування Solaris не порушує закони про санкції Великобританії, тому що «передбачуване порушення відбулося в порту за межами Сполученого Королівства», – повідомила британська преса.

GPH вирішила «не брати жодних плат за обслуговування або інших платежів, що стосуються стоянки цієї суперяхти», – зазначив Reuters.

Новий 138-метровий Solaris, побудований у 2021 році, розрахований на екіпаж до 60 осіб, має вісім палуб, вертолітний майданчик, басейн, просторий солярій, куленепробивні вікна та повністю броньований алюмінієвий корпус.

Абрамович, відомий як власник лондонським футбольним клубом «Челсі», прагне перевести свої активи з Європи до більш «дружніх» країн після того, як країни ЄС запровадили особисті санкції проти нього та кількох інших російських мільярдерів після початку війни в Україні. 55-річний Абрамович, чий капітал оцінюється приблизно $13.6 мільярда, за даними Bloomberg, минулого місяця потрапив під санкції з боку Великобританії та Євросоюзу. Це означає, що Абрамовичу там заборонено вести бізнес.

Член НАТО Туреччина, яка останніми роками встановила тісні відносини з Росією, відмовилася вводити будь-які санкції проти Росії чи російських олігархів. Європейські країни, включаючи Італію та Францію, вже конфіскували яхти, приватні літаки та інші активи у кількох багатих росіян, які потрапили під санкції.

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