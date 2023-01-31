Всі розділи
ГоловнаТуреччинаМЗС Туреччини рекомендувало своїм громадянам бути пильними у поїздках Європою
ТуреччинаТуризм

МЗС Туреччини рекомендувало своїм громадянам бути пильними у поїздках Європою

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
МЗС Туреччини рекомендувало своїм громадянам бути пильними у поїздках Європою

Інформагентство Associated Press повідомляє, що МЗС Туреччини випустило попередження для своїх громадян із закликом до пильності в поїздках країнами Європи.

Попередження було випущено після антитурецьких акцій, що частішали, зокрема, у Швеції, Нідерландах і Данії, на яких спалювали Коран. Також влада Туреччини звернула увагу на збільшення в Європі числа акцій протесту прихильників забороненої в Туреччині Курдської робочої партії.

Турецьких громадян закликають вживати запобіжних заходів і триматися подалі від місць проведення демонстрацій. Про випадки прояву ксенофобії чи расизму слід повідомляти місцеву владу.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозсанкціїАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму