МЗС Туреччини рекомендувало своїм громадянам бути пильними у поїздках Європою

Інформагентство Associated Press повідомляє, що МЗС Туреччини випустило попередження для своїх громадян із закликом до пильності в поїздках країнами Європи.

Попередження було випущено після антитурецьких акцій, що частішали, зокрема, у Швеції, Нідерландах і Данії, на яких спалювали Коран. Також влада Туреччини звернула увагу на збільшення в Європі числа акцій протесту прихильників забороненої в Туреччині Курдської робочої партії.

Турецьких громадян закликають вживати запобіжних заходів і триматися подалі від місць проведення демонстрацій. Про випадки прояву ксенофобії чи расизму слід повідомляти місцеву владу.