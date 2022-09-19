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Морська прогулянка в Анталії закінчилася для туристів пожежею та порятунком вистрибнувши за борт

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Морська прогулянка в Анталії закінчилася для туристів пожежею та порятунком вистрибнувши за борт

Розкішна моторна яхта, на якій туристи мали вирушити на морську прогулянку околицями Аланії в курортній провінції Анталія, почала горіти невдовзі після того, як вона розпочала свій маршрут. Частина відпочиваючих, що перебували на борту, врятувалася, вистрибнувши за борт і попрямувавши вплав до берега, решту врятували співробітники берегової охорони на катерах. На щастя, пожежу на яхті, яку витягли на берег канатом, загасили. Постраждалих немає, повідомив CNN Turk.

Займання з невідомої причини сталося на люксовій яхті «Шахмеран», де мандрівники вирушили на екскурсію з Аланії. Після повідомлення про НП на борту, в море були направлені бригади пожежників, поліції та берегової охорони. Уточнювалося, що кілька людей вистрибнули в море, а інших врятували співробітники берегової охорони, що наспіли, і висадили їх на яхти, що знаходилися поблизу. Якої національності були пасажири, лишилося невідомо. В цей час катери і гідроцикли, що підійшли впритул до палаючого судна, намагалися загасити полум’я, обливаючи його водою.

У результаті з вогнем на яхті, яку пришвартували до порту Аланії за допомогою троса, впоралися пожежники. Офіційну причину займання, що розпочалося в машинному відділенні, буде встановлено лише після проведення експертиз. Уточнювалося, що командування берегової охорони вже розпочало розслідування події. Про розмір матеріальних збитків не повідомлялося.

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