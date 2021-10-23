Ердоган наказав вислати з країни 10 послів

Президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив сьогодні, що наказав міністерству закордонних справ оголосити персонами нон грата 10 послів, в тому числі з США, Німеччини і Франції, в зв’язку з їх закликом звільнити турецького філантропа Османа Кавалі, повідомляє агентство Reuters.

У понеділок посольства десяти країн поширили в соцмережах заяву, в якому вони закликали звільнити Кавалу, заявивши, що триває судовий процес над ним і його арешт кидають тінь на демократію і верховенство закону в Туреччині.

Посли цих країн – США, Німеччина, Данія, Фінляндія, Франція, Нідерланди, Швеція, Канада, Норвегія і Нова Зеландія були викликані в МЗС Туреччини для пояснень у вівторок. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу назвав “неприпустимим” їх заклик підтримати Кавалу.

«Я віддав наказ нашому міністрові закордонних справ. Я хотів якомога швидше оголосити цих 10 послів персонами нон грата », – сказав Ердоган в західному місті Ескішехір, повідомляє DPA.

Осман Кавала був спочатку заарештований у зв’язку з протестами проти парку Гезі в 2013 році.

Пізніше звинувачення проти нього були розширені і включають шпигунство і спробу повалення уряду під час спроби державного перевороту в 2016 році. Кавала провів у в’язниці чотири роки без вироку, хоча його звільнення було винесено Європейським судом.