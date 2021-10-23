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ПолитикаТУРЦИЯ

Эрдоган приказал выслать из страны 10 послов

Евгений Подольский

Президент урду Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня, что приказал министерству иностранных дел объявить персонами нон грата 10 послов, в том числе из США, Германии и Франции, в связи с их призывом освободить турецкого филантропа Османа Кавалы, сообщает агентство Reuters.

В понедельник посольства десяти стран распространили в соцсетях заявление, в котором они призвали освободить Кавалу, заявив, что продолжающийся судебный процесс над ним и его арест бросают тень на демократию и верховенство закона в Турции.

Послы этих стран — США, Германия, Дания, Финляндия, Франция, Нидерланды, Швеция, Канада, Норвегия и Новая Зеландия были вызваны в МИД Турции для объяснений во вторник. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал «недопустимым» их призыв поддержать Кавалу.

«Я отдал приказ нашему министру иностранных дел. Я хотел как можно скорее объявить этих 10 послов персонами нон грата», — сказал Эрдоган в западном городе Эскишехир, сообщает DPA.

Осман Кавала был первоначально арестован в связи с протестами против парка Гези в 2013 году.

Позднее обвинения против него были расширены и включают шпионаж и попытку свержения правительства во время попытки государственного переворота в 2016 году. Кавала провел в тюрьме четыре года без приговора, хотя его освобождение было вынесено Европейским судом.

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