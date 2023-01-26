До Стамбула з нового аеропорту тепер можна буде доїхати менш ніж за півгодини

Новий аеропорт Стамбула (Istanbul Airport), відкритий у 2018 році, нарешті отримав пряме сполучення з містом по новій лінії метро.

Як пише avianews.com, лінію підземки M11 завдовжки 34 км із сімома станціями відкрили 22 січня 2023 року. Вона веде від аеропорту до станції Kağıthane на північному заході Стамбула, звідки пасажири можуть пересісти на наземний транспорт або лінію метро M7, щоб дістатися потрібної частини міста.

Поїздка на метро від станції Kağıthane до терміналу нового аеропорту Стамбула займе 24 хвилини. Такий час став можливим завдяки тому, що на лінії M11 курсують нові турецькі поїзди, максимальна швидкість яких становить 120 км/год. Вони є найшвидшими серед поїздів метро у Європі.

Як повідомив під час урочистого відкриття станції президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, протягом першого місяця роботи нової лінії метро M11 пасажири зможуть добиратися до аеропорту безкоштовно.

Зазначимо, до цього дістатися нового аеропорту Стамбула з міста можна було лише автомобільним транспортом, при цьому час у дорозі через постійні пробки міг перевищувати годину.

Новий аеропорт Стамбула – цікаві факти

Новий аеропорт Стамбула (Istanbul Havalimanı) було введено в експлуатацію 29 жовтня 2018 року. Аеропорт збудували на заміну меншому летовищу Стамбул-Ататюрк, який вже було неможливо розширювати далі у густонаселеному районі міста.

Зараз аеропорт є найбільшим не лише у Туреччині, а й у Європі. Однак у Туреччині поставили собі амбітну мету зробити його найбільшим аеропортом світу. Також він є одним із найбільш завантажених аеропортів світу, прийнявши у 2022 році майже 65 мільйонів пасажирів.