Чи вирішить Європа проблеми із видачею шенгенських віз громадянам Туреччини?

Президент турецько-німецької спілки міст-побратимів Озкан Мутлу зажадав, щоб дипломатичні представництва Німеччини в Туреччині якнайшвидше вирішили проблеми, пов’язані з видачею шенгенських віз турецьким громадянам.

Президент турецько-німецької спілки міст-побратимів Озкан Мутлу надіслав листа міністру закордонних справ Німеччини Анналене Баєрбок, в якому вказав на тривалий час очікування, а також високий відсоток відмов у візах, і запропонував збільшити чисельність персоналу в консульствах та посольствах.

За словами Мутлу, збільшивши кількість людей, які працюють у консульствах і посольствах, влада змогла б вирішити проблему швидкості та якості обробки документів на Шенген.

Крім того, щоб зменшити інші проблеми, Мутлу запропонував Німеччині почати видавати громадянам Туреччини шенгенські візи терміном на п’ять років.

TURIZM.RU вже писав, що останнім часом для громадян Туреччини стало великою проблемою отримати візу до Європи, причому не лише під час планування поїздки до Німеччини, а й до інших країн Європейського союзу.

Кількість відхилених заяв, поданих громадянами Туреччини, особливо зросла після скасування обмежень щодо боротьби з COVID-19.

Згідно зі статистикою, кількість заяв на візу, поданих до посольств країн Шенгенської зони, як і відсоток відмов, почали зростати в 2017 році і досягли найвищого рівня в 2021 році. У 2017 році громадяни Туреччини подали близько 971 710 заяв на отримання шенгенської візи, 6,4 відсотка з яких було відхилено.

Порівняно з 2017 роком, 2021 року рівень відмов збільшився на десять відсотків. Дані показують, що у 2021 році громадяни Туреччини подали 271 977 заяв на отримання шенгенської візи, з яких 16,5% було відхилено.

Лише Німеччина відхилила близько 22,2% заяв на отримання візи, поданих громадянами Туреччини минулого року. Це значно вище за цифри 2018 року, коли німецька влада не задовольнила лише близько 11,9% заявок.

Зважаючи на таке значне зростання кількості відмов, Туреччина подала скаргу до Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), і зажадала, щоб з її громадянами поводилися так само, як із громадянами інших країн.

Оцінивши ситуацію, а також розглянувши всі чинники, ПАРЄ заявила, що держави-члени ЄС вживають додаткових заходів, щоб зробити систему справедливішою, і водночас рекомендувала країнам ЄС запровадити засоби правового захисту для всіх, хто вважає, що з ними надійшли. несправедливо.

Крім того, ПАРЄ закликала всі країни ЄС не зловживати Шенгенською інформаційною системою, роблячи необґрунтовані попередження, зокрема з політичних мотивів.