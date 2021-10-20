Чому туристи жаліються на All Inclusive в Туреччині

Є люди, яким не підходить відпочинок в Туреччині, причому проблема полягає не в турецьких готелях, а в типах «пакетних» туристів – до такого висновку прийшла російська туристка, яка встигла побувати в багатьох місцевих готелях. «Портрети» відпочиваючих вона перерахувала у своему блозі.

За словами мандрівниці, можна виділити кілька типів курортників і всі вони, в силу різних причин, незадоволені турецькою системою харчування All inclusive.

«Роздавач зірок»

Їх відмінна риса, як зазначила блогер, оглядати поглядом те, що відбувається навколо і видавати порівняльну характеристику не на користь турецьких готелів. Такі туристи моментально можуть оцінити готель за кількістю зірок. «Ой, це взагалі не 5 * … Це четверочка з натяжкою. Ось я в Таї в 2015-му відпочивав. Ось там була реальна п’ятірка. Це небо і земля, звичайно», – навела приклади автор.

Туристи, які не переносять спеку

Як правило, вони їдуть на «розпечені» курорти Туреччини в кінці липня або в серпні. За словами блогера, «в цей час навіть вода не охолоджує», а море нагадує теплу ванну в спеку.

Пан приїхав

«Вони керуються принципом «я заплатив – мені всі повинні», – охарактеризувала цей тип туристів автор матеріалу, додавши, що в Туреччині, навіть на All Inclusive, ця система не працює – принижуватися для «пана» ніхто з персоналу не стане.

«Лакшері за дешево»

Такі туристи шукають високий рівень сервісу за копійки і вважають, що люксовий готель в сезон може коштувати дешево. «Також Туреччина не підійде тим, хто говорить: «Путівка до Туреччини за 70 тисяч (26 тисяч грн.) на двох? Ви що, з глузду з’їхали? Максимум п’ятдесятку!» І на ці 50 тисяч (18 500 грн.) люди хочуть купити відпочинок удвох на «все включено» і взяти 10-14 днів». Туристка додала, що влітку таких пропозицій не знайти.

Ледачі мандрівники

Як зазначила блогер, відпочинок в Туреччині підходить тільки тим, хто готовий витратити хоча б один вечір на пошуки готелю, оскільки картинки, пропоновані туроператорами, можуть бути оманливі. Так, прекрасні на вигляд готелі можуть виявитися «жахливими», а скромні готелі – «кращими за все життя». В реальності потрібно вивчати відгуки знайомих і блогерів на об’єкти розміщення, повідомила мандрівниця.

Підозрілі туристи

Тим, хто завжди шукає недоліки, не сподобається відпочинок на турецьких курортах. Такі туристи псують відпустку собі і своєму оточенню.