Кому не стоит отдыхать в Турции на All Inclusive

Есть люди, которым не подходит отдых в Турции, причем проблема заключается не в турецких отелях, а в типах «пакетных» туристов — к такому выводу пришла российская туристка, которая успела побывать во многих местных гостиницах. «Портреты» отдыхающих она перечислила в своем блоге.

По словам путешественницы, можно выделить несколько типов курортников и все они, в силу различных причин, недовольны турецкой системой питания All inclusive.

«Раздатчиков звезд»

Их отличительная черта, как отметила блогер, осматривать взглядом происходящее вокруг и выдавать сравнительную характеристику не в пользу турецких отелей. Такие туристы моментально могут оценить отель по количеству звезд. «Ой, это вообще не 5 * … Это четверочка с натяжкой. Вот я в Тае в 2015-м отдыхал. Там была реальная пятерка. Это небо и земля, конечно», — привела примеры автор.

Туристы, которые не переносят жару

Как правило, они едут на «раскаленные» курорты Турции в конце июля или в августе. По словам блогера, «в это время даже вода не охлаждает», а море напоминает теплую ванну в жару.

Барин приехал

«Они руководствуются принципом «я заплатил — мне все должны», — охарактеризовала этот тип туристов автор материала, добавив, что в Турции, даже на All Inclusive, эта система не работает — унижаться для «господина» никто из персонала не станет.

«Лакшери по дешевке»

Такие туристы ищут высокий уровень сервиса за копейки и считают, что люксовый отель в сезон может стоить дешево. «Также Турция не подойдет тем, кто говорит: «Путевка в Турцию за 70 000 (26 000 грн.) на двоих? Вы что, с ума сошли? Максимум полтинник» И на эти 50 люди хотят купить отдых вдвоем на «все включено» и взять 10-14 дней». Туристка добавила, что летом таких предложений не найти.

Ленивые путешественники

Как отметила блогер, отдых в Турции подходит только тем, кто готов потратить хотя бы один вечер на поиски отеля, поскольку картинки, предлагаемые туроператорами, могут быть обманчивы. Так, прекрасные на вид гостиницы могут оказаться «ужасными», а скромные отели — «лучше всю жизнь». В реальности нужно изучать отзывы знакомых и блогеров на объекты размещения, сообщила путешественница.

Подозрительные туристы

Тем, кто всегда ищет недостатки, не понравится отдых на турецких курортах. Такие туристы портят отпуск себе и своему окружению.