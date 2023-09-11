Анталія перетворилася на справжній магніт для Голлівудських кінорежисерів

Туреччина не лише збільшує свою популярність серед туристів, а й стає дуже привабливим місцем для світових кінопродюсерів. Однак це не означає, що Туреччина намагається просувати свої власні фільми на світовий ринок, скоріше навпаки – вона прагне привернути увагу до власних красивих краєвидів та кінематографічної інфраструктури. Нині Анталія стала своєрідною знімальною студією Голлівуду.

За даними видання Turkiye Turizm, республіка привернула увагу світової кіноіндустрії завдяки своїй красі та розвиненій технічній базі. Наприклад, у 2022 році в Туреччині було знято 224 зарубіжні фільми, що склало приріст у 44% порівняно з попереднім роком. Згідно з даними Міністерства культури і туризму Туреччини, у 2022 році було знято 17 художніх фільмів, 21 серіал, 96 документальних фільмів, 2 телефільми та програми, 31 рекламний ролик та 11 музичних кліпів.

У Туреччині продовжуються зйомки великих кінопроектів, таких як “Арго”, “Джеймс Бонд”, “Скайфолл”, “Ангели Чарлі” та “Інферно”. Нещодавно стало відомо, що режисер Гай Річі завершив зйомки свого фільму “Міністерство неджентльменської війни”, присвяченого Другій світовій війні, і зйомки проходили саме в Анталії. Більшість зйомок пройшла на плато в Демрі, а також у виставковому центрі EXPO. Загальні витрати на зйомки фільму в Туреччині становили близько 15 мільйонів доларів.

Серед інших фільмів, знятих у Туреччині, варто відзначити “Операцію Фортуна” режисера Гая Річі за участю Джейсона Стетхема – однієї з найвідоміших зірок бойовиків у світі, і “Тигр-3” за участю Салмана Хана та Катріни Кайф – визначними акторами боллівудського кіно.

Що спричинило таке збільшення попиту? Виявилося, що тут відіграють роль не лише гарні краєвиди, а й новий закон, ухвалений у Туреччині. Після змін у законодавстві Туреччина відчинила свої двері для світових кіновиробництв та надала значні пільги та переваги кінокомандам, включаючи доступ до професійних знімальних бригад, освітлення та простору. Міністерство культури і туризму також активно веде переговори щодо великих проектів, і найближчим часом очікується, що Туреччина стане популярним місцем для зйомок багатьох важливих фільмів.