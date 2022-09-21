Відому вивіску «Голлівуд» у Лос-Анджелесі відреставрують

У Голлівуді підтяжку обличчя роблять не лише зірки – знаменитий монументальний знак, на якому назва знаменитого району Лос-Анджелеса написана всіма великими літерами, також отримує підтяжку обличчя, повідомляє AFP.

Знаменитий знак, встановлений у 1932 році над світовою столицею кіностудій, буде відремонтований напередодні святкування столітнього ювілею наступного року.

Роботи над ним розпочнуться в понеділок і триватимуть вісім тижнів, повідомили у Hollywood Land Trust, організації, відповідальної за знак.

Після очищення струменем води під тиском 14-метрові літери будуть наново пофарбовані. Для проведення процедури було виділено загалом 1500 галонів ґрунтовки та білої фарби.

“Цей знак – гордість Лос-Анджелеса, і ми не можемо дочекатися, коли шанувальники по всьому світу побачать його оновленим до особливої ​​річниці”, – сказав президент Hollywood Land Trust Джефф Зарінам.