Всі розділи
ГоловнаСШАВідому вивіску «Голлівуд» у Лос-Анджелесі відреставрують
СШАТуризм

Відому вивіску «Голлівуд» у Лос-Анджелесі відреставрують

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Відому вивіску «Голлівуд» у Лос-Анджелесі відреставрують

У Голлівуді підтяжку обличчя роблять не лише зірки – знаменитий монументальний знак, на якому назва знаменитого району Лос-Анджелеса написана всіма великими літерами, також отримує підтяжку обличчя, повідомляє AFP.

Знаменитий знак, встановлений у 1932 році над світовою столицею кіностудій, буде відремонтований напередодні святкування столітнього ювілею наступного року.

Роботи над ним розпочнуться в понеділок і триватимуть вісім тижнів, повідомили у Hollywood Land Trust, організації, відповідальної за знак.

Після очищення струменем води під тиском 14-метрові літери будуть наново пофарбовані. Для проведення процедури було виділено загалом 1500 галонів ґрунтовки та білої фарби.

“Цей знак – гордість Лос-Анджелеса, і ми не можемо дочекатися, коли шанувальники по всьому світу побачать його оновленим до особливої ​​річниці”, – сказав президент Hollywood Land Trust Джефф Зарінам.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму