Пасажир відчинив двері літака за секунди до зльоту і вийшов через аварійний трап.

Пасажир літака авіакомпанії Delta, що прямував з Лос-Анджелеса до Сіетлу, відчинив двері літака за кілька секунд до зльоту і був затриманий поліцією.

Інцидент стався в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса минулої суботи близько 10.40 за місцевим часом, повідомило Федеральне управління цивільної авіації США (FAA).

За словами очевидців, пасажирський літак набирав швидкість на злітній смузі, коли до нього підійшов бородатий чоловік, відчинив двері та потягнув донизу важіль. Бортпровідники спробували зупинити його, але чоловікові вдалося розгорнути прохід. Коли літак повернувся до виходу на посадку, поліція затримала пасажира.

“Пасажири пересіли в інший літак, просимо вибачення за незручності і затримку рейсу”, – говорилося в повідомленні FAA. Через рейс у Сіетл був затриманий на три години.