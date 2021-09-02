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США

У Нью-Йорку введено надзвичайний стан (Відео)

Мер назвав подію «історичною кліматичних подією» і закликав співгромадян не виходити на вулицю.

Гліб Парфененко
У Нью-Йорку введено надзвичайний стан, ситуація лякає (Відео)

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив сьогодні надзвичайний стан через повені, викликані проливними дощами, принесеними тропічним штормом Іда, повідомляє Reuters. Ситуація на дорогах дуже складна.

Вчора ввечері майже на всіх лініях метро зупинили рух. Мер назвав цю подію «історичною кліматичною подією» і закликав своїх співгромадян не виходити на вулицю, не користуватися метро або своїми автомобілями.

До 5 ранку рух автомобілів заборонено, якщо вони не знаходяться в аварійних службах.

Надзвичайний стан оголошено також в штаті Нью-Джерсі, де в результаті повені в місті Пасейк загинув сімдесятирічний чоловік, повідомляє БТА.

Аеропорт Ньюарка призупинив роботу на кілька годин через повені, а потім оголосив, що буде виконувати обмежену кількість рейсів.

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