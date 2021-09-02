У Нью-Йорку введено надзвичайний стан (Відео)

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив сьогодні надзвичайний стан через повені, викликані проливними дощами, принесеними тропічним штормом Іда, повідомляє Reuters. Ситуація на дорогах дуже складна.

Current state of New York flooding after getting hit with the aftermath of Hurricane Ida. Stay safe NYC 🙏 pic.twitter.com/1NGixM5XaG — My Mixtapez (@mymixtapez) September 2, 2021

Вчора ввечері майже на всіх лініях метро зупинили рух. Мер назвав цю подію «історичною кліматичною подією» і закликав своїх співгромадян не виходити на вулицю, не користуватися метро або своїми автомобілями.

Wow. The Brooklyn Queens Expressway is completely underwater.pic.twitter.com/PnGD52Ptx3 — Dr. Lucky Tran (@luckytran) September 2, 2021

До 5 ранку рух автомобілів заборонено, якщо вони не знаходяться в аварійних службах.

Надзвичайний стан оголошено також в штаті Нью-Джерсі, де в результаті повені в місті Пасейк загинув сімдесятирічний чоловік, повідомляє БТА.

In Park Slope, Brooklyn, outdoor eating tents are looking like islands poking out of a lake pic.twitter.com/yKQZy7Tesx — Dr. Lucky Tran (@luckytran) September 2, 2021

Аеропорт Ньюарка призупинив роботу на кілька годин через повені, а потім оголосив, що буде виконувати обмежену кількість рейсів.