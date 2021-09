В Нью-Йорке введено чрезвычайное положение, ситуация пугает (Видео)

Мэр Нью-Йорка Де Блазио объявил сегодня чрезвычайное положение из-за наводнений, вызванных проливными дождями, принесенными тропическим штормом Ида, сообщает Reuters. Ситуация на дорогах очень сложная.

Current state of New York flooding after getting hit with the aftermath of Hurricane Ida. Stay safe NYC 🙏 pic.twitter.com/1NGixM5XaG

— My Mixtapez (@mymixtapez) September 2, 2021