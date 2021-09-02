В Нью-Йорке введено чрезвычайное положение, ситуация пугает (Видео)

Мэр Нью-Йорка Де Блазио объявил сегодня чрезвычайное положение из-за наводнений, вызванных проливными дождями, принесенными тропическим штормом Ида, сообщает Reuters. Ситуация на дорогах очень сложная.

Current state of New York flooding after getting hit with the aftermath of Hurricane Ida. Stay safe NYC 🙏 pic.twitter.com/1NGixM5XaG — My Mixtapez (@mymixtapez) September 2, 2021

Вчера вечером почти на всех линиях метро остановили движение. Мэр назвал это событие «историческим климатической событием» и призвал своих сограждан не выходить на улицу, не пользоваться метро или своими автомобилями.

До 5 утра движение автомобилей запрещено, если они не находятся в аварийных службах.

Чрезвычайное положение объявлено также в штате Нью-Джерси, где в результате наводнения в городе Пасейк погиб семидесятилетний мужчина, сообщает БТА.

Аэропорт Ньюарка приостановил работу на несколько часов из-за наводнений, а затем объявил, что будет выполнять ограниченное количество рейсов.