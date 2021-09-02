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США

В Нью-Йорке введено чрезвычайное положение, ситуация пугает (Видео)

Мер назвав подію «історичною кліматичних подією» і закликав співгромадян не виходити на вулицю.

Глеб Парфененко
В Нью-Йорке введено чрезвычайное положение, ситуация пугает (Видео)

Мэр Нью-Йорка Де Блазио объявил сегодня чрезвычайное положение из-за наводнений, вызванных проливными дождями, принесенными тропическим штормом Ида, сообщает Reuters. Ситуация на дорогах очень сложная.

Вчера вечером почти на всех линиях метро остановили движение. Мэр назвал это событие «историческим климатической событием» и призвал своих сограждан не выходить на улицу, не пользоваться метро или своими автомобилями.

До 5 утра движение автомобилей запрещено, если они не находятся в аварийных службах.

Чрезвычайное положение объявлено также в штате Нью-Джерси, где в результате наводнения в городе Пасейк погиб семидесятилетний мужчина, сообщает БТА.

Аэропорт Ньюарка приостановил работу на несколько часов из-за наводнений, а затем объявил, что будет выполнять ограниченное количество рейсов.

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