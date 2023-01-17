Скільки років найстарішим літакам у парку найбільшої у світі авіакомпанії

Після злиття з авіакомпанією Continental Airlines у 2010 році United Airlines стала найбільшим авіаперевізником у світі за кількістю пунктів призначення. Загалом у парку United понад 850 літаків, серед них є дуже старі.

Авіакомпанія United Airlines, що входить до четвірки найбільших авіаперевізників США поряд з American, Delta та Southwest, має у своєму парку як широкофюзеляжні, так і вузькофюзеляжні машини різного віку. Найновіші літаки United – одного із засновників Star Alliance – «Боїнги» 737 MAX та 787 Dreamliner. Але є і лайнери, що діють і ламаються, які працюють в авіакомпанії найдовше.

Парк літаків Boeing 767-300 – найстаріший в авіакомпанії. Ці широкофюзеляжні двомоторні літаки надійшли до United на початку 90-х років, і їхній вік сьогодні — від 29 до 32 років. У цій старій партії із 767–300 налічується близько 20 літаків. Всі вони були поставлені United без winglets (крилок) на крилах, але були дооснащені ними понад 25 років, у період з 2016 по 2017 рік. Всі ці літаки обладнані двома двигунами Pratt & Whitney PW4000.

У United дві конфігурації салонів B767: більш містка з 30 місцями у бізнес-класі та 184 в економі, а також «престижна», що складається з 46 місць бізнес-класу, 22 місць преміум-економу та 99 місць звичайного економ-класу. Ці преміальні 767 найчастіше вилітають з ключових американських аеропортів: Ньюарк Ліберті, Вашингтон Даллес, Бостон і Чикаго О’Хара за європейськими напрямками Лондон Хітроу, Цюріх і Женева. Враховуючи особливості контингенту, орієнтованого на ділову репутацію цих європейських міст, United прагне продати більше місць у бізнесі преміум-економі на цих маршрутах.

Що стосується літаків з більш щільним розсадженням, то вони виконують рейси в інші за менталітетом міста: Ріо-де-Жанейро, Сантьяго, Мюнхен, Ліма, Нью-Йорк, Неаполь, Венеція.

Найстаріші вузькофюзеляжні літаки United Airlines мають свої цікаві історії. Це літаки, які було поставлено авіакомпанії безпосередньо концерном Airbus на початку-середині 90-х. Найстаріший А320-200 надійшов до парку United у листопаді 1993 року.

Цікаво, що наприкінці 2005 року кілька із цих старих вузькофюзеляжних A320 залишили флот United і перейшли до бюджетної доньки Ted. Це негайно призвело до зміни компонування: їхня двокласна конфігурація спростилася: залишився один салон на 156 місць. На жаль, Ted довго не протримався, припинивши свою діяльність у 2009 році. А «аеробуси» повернулися до польотів маршрутами United і продовжують це робити донині.

Сьогодні ті ж A320 виконують внутрішні рейси в Х’юстон, Денвер, Чикаго та ін. центи США. Деяким доля усміхнулася, і вони літають за кордон, на південь: у Лос-Кабос та Мехіко.

Зрештою, нові літаки 737 MAX замінять старі A320. А із широкофюзеляжними лайнерами не так просто. Принаймні 2021 року керівники United з оптимізмом дивилися на подальшу експлуатацію 767-х у майбутньому, вважаючи, що багато з них — особливо флот 777 і 767 — можуть опрацювати 30 і більше років.

Справді, у 2017 та 2018 роках було завершено модернізацію салонів старих 767-х, внаслідок чого їхнім інтер’єрам зараз менше шести років.

Тим не менш, United ретельно розглядає варіанти, які літаки можна замовити для заміни 767-х. Авіакомпанія готова розмістити велике — понад 100 екземплярів — замовлення на широкофюзеляжні лайнери, яке, як очікується, буде реалізовано ближче до кінця 2023 року. Основне «розбирання» відбувається між конкурентами Airbus та Boeing. З огляду на нинішній склад флоту United, де переважають машини американського концерну, Airbus A350 виглядає явним аутсайдером. У той же час 787 Дрімлайнер можна розглядати як лідера. Втім, з рахунків не можна списувати і Boeing 777X, тим більше що United не поспішає робити дорогі покупки і не дуже поспішає з модернізацією.