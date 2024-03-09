У літака United Airlines з пасажирами на борту в польоті загорівся двигун

Як повідомляє видання ABC13 Houston, у літака “Боїнг” американської авіакомпанії United Airlines зі 167 пасажирами на борту в польоті загорівся двигун.

Лайнер летів із Х’юстона до Форт-Майєрс (США) 4 березня. Займання сталося приблизно за півгодини після зльоту.

Язики полум’я почали вириватися із двигуна, пасажири почули звук вибуху. У салоні почалася паніка, люди кричали та плакали.

Уточнюється, що повітряне судно перервало політ і здійснило екстрену посадку в аеропорту Х’юстона. За кілька годин перевізник відправив пасажирів до Форт-Майєрса іншим літаком.