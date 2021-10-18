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США

Еще одна перестрелка в Университете штата Луизиана. Власти университета установили комендантский час

Евгений Подольский

Один человек был убит и семеро получили ранения в воскресной перестрелке в Государственном университете Грэмблинг в Луизиане, заявили представители колледжа. Это был второй подобный инцидент в этом университете всего за четыре дня.

Обстоятельства и причины начала стрельбы остаются невыясненными. Все, что мы знаем, это то, что это произошло рано утром.

По данным властей, один из пострадавших — студент. Пострадавший и остальные раненые — посторонние. Власти университета отменили занятия в понедельник и вторник и установили комендантский час с 21:30 до 6:00.

Было объявлено об усилении мер безопасности на территории кампуса.

Похожий инцидент произошел всего 4 дня назад перед одним из общежитий университета.

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