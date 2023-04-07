На круїзному лайнері туристка розбилася до смерті, впавши з балкона 10 поверху на іншого відпочиваючого

На круїзному лайнері Valiant Lady компанії Virgin Voyages туристка впала з верхнього балкона на нижню палубу приблизно з висоти 10 поверхів і приземлилася на іншого відпочиваючого. Жінка розбилася на смерть, пасажир, на якого вона впала, не отримав серйозних травм і почувається нормально, повідомляє DailyStar.

Трагедія сталася за кілька годин після того, як круїзний лайнер відправився від берега до Майамі і вирушив до Гондурасу. З невідомих причин жінка впала з балкона на нижню палубу судна та загинула. Чоловіку, на якого вона приземлилася, надано медичну допомогу, і його стан не викликає побоювань.

Представник круїзної компанії прокоментувала ситуацію: «Пасажирка випала зі свого балкона на нижній палубний рівень і, незважаючи на негайну медичну допомогу, померла. Ми глибоко засмучені цією втратою, наші серця та думки з близькими цієї людини».

Після пригоди лайнер перервав круїз і повернувся назад до порту Майамі. Пасажирам пропонують компенсацію та знижку на майбутні круїзи. Персонал Virgin Voyagers співпрацює з поліцією для встановлення всіх обставин того, що сталося.

Це не вперше, коли трагедія відбувається на Valiant Lady. Так, 1 квітня 2022 року британець кинувся в море з корабля наприкінці туру Середземним морем. Круїзний лайнер був назад у Портсмут, коли чоловік стрибнув за борт у Біскайській затоці на західному узбережжі Франції.