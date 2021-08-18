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США

На Гаїті насувається нова катастрофа, що загрожує ще більшими руйнуваннями

Більше 1400 осіб вже загинули в результаті землетрусу на Гаїті, а десятки тисяч залишилися без даху над головою.

Гліб Парфененко
На Гаїті насувається нова катастрофа, що загрожує ще більшими руйнуваннями
Фото: BGNES

В результаті землетрусу на Гаїті вже загинуло понад 1400 осіб, а десятки тисяч залишилися без даху над головою. У цій катастрофічній ситуації країна стикається з ще однією катастрофою: ураган “Грейс” загрожує привести до нових жертв і руйнувань.

Після сильного землетрусу на Гаїті команди рятувальників продовжують пошук тих, хто вижив під зруйнованими будівлями. Екскаватори дуже обережно розчищають завали, так як дуже ймовірно, що під ними поховані люди.

Насувається нова катастрофа

Рятувальники поспішають, так як катастрофічна ситуація може погіршитися тропічним штормом «Грейс», який загрожує викликати сильні повені, в результаті чого багато будинків, пошкоджені землетрусом, можуть обвалитися.

У 2010 році Гаїті сильно постраждало від ще одного руйнівного землетрусу, в результаті якого загинуло більше 200 000 чоловік. У той час у багатьох містах і муніципалітетах не було планів дій в надзвичайних ситуаціях.

Сильні дощі вже почалися
Сильні дощі вже почалися

Сьогодні картина не змінилася: є проблеми із забезпеченням постраждалих районів предметами першої необхідності, а до деяких з них рятувальники взагалі не можуть дістатися – цілі вулиці або дороги завалені після серії землетрусів. І поки гуманітарна допомога тільки починається, країні загрожує чергова катастрофа – тропічний шторм «Грейс» загрожує викликати нові жертви і руйнування, пише DW.

Тим часом, число загиблих в результаті землетрусу перевищила 1400 осіб, і не менше 7000 чоловік отримали поранення. Найбільше постраждали райони в південно-західній частині країни.

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