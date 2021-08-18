На Гаити надвигается новая катастрофа, грозит еще большими разрушениями

В результате землетрясения на Гаити уже погибли более 1400 человек, а десятки тысяч остались без крова. В этой катастрофической ситуации страна сталкивается с еще одной катастрофой: ураган «Грейс» грозит привести к новым жертвам и разрушениям.

После сильного землетрясения на Гаити команды спасателей продолжают поиск выживших под разрушенными зданиями. Экскаваторы очень осторожно расчищают завалы, так как очень вероятно, что под ними похоронены люди.

Грядет новая катастрофа

Спасатели спешат, так как катастрофическая ситуация может ухудшиться тропическим штормом «Грейс», который грозит вызвать сильные наводнения, в результате чего многие дома, повреждены землетрясением, могут обрушиться.

В 2010 году Гаити сильно пострадали от еще одного разрушительного землетрясения, в результате которого погибло более 200 000 человек. В то время во многих городах и муниципалитетах не было планов действий в чрезвычайных ситуациях.

Сегодня картина не изменилась: есть проблемы с обеспечением пострадавших районов предметами первой необходимости, а в некоторых из них спасатели вообще не могут добраться — целые улицы или дороги завалены после серии землетрясений. И пока гуманитарная помощь только начинается, стране грозит очередная катастрофа — тропический шторм «Грейс» грозит вызвать новые жертвы и разрушения, пишет DW.

Между тем, число погибших в результате землетрясения превысило 1400 человек, и не менее 7000 человек получили ранения. Больше всего пострадали районы в юго-западной части страны.