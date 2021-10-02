Губернатор Каліфорнії оголошує про введення обов’язкових щеплень для студентів

«Каліфорнія стане першим штатом США, який введе обов’язкову імунізацію від COVID-19 для студентів у віці від 12 років і старше», – сказав Гевін Ньюсом в п’ятницю. Зміна набуде чинності після того, як Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) отримає повне вирішення на вакцинацію дітей.

«Наші школи вже вимагають вакцинації від кору, епідемічного паротиту та інших хвороб. Чому? Тому що вакцини працюють. Йдеться про те, щоб наші діти залишалися безпечними та здоровими», – сказав він Ньюс в Twitter.

Влада Каліфорнії раніше ввели зобов’язання вакцинувати шкільних працівників або проходити щотижневі тести. Як стверджує Ньюсом, завдяки цьому в найбільш густонаселеному штаті Америки зафіксовано найнижчу кількість закритих шкіл в країні.

«Ми закликаємо інші штати наслідувати наш приклад, щоб убезпечити дітей і стримати поширення COVID-19», – йдеться в заяві губернатора.

Поки неясно, коли саме вакцинація від COVID-19 увійде в обов’язковий список. На даний момент FDA видало повне вирішення на вакцину Pfizer, але тільки для людей старше 16 років. Для дітей у віці 12-15 років і раніше застосовується умовне дозвіл агентства. Експерти очікують, що повне вирішення може бути отримано в кінці осені, як і умовний дозвіл на використання вакцини Pfizer для дітей у віці 5-11 років.