Губернатор Калифорнии объявляет о введении обязательных прививок для студентов

«Калифорния станет первым штатом США, который введет обязательную иммунизацию от COVID-19 для студентов в возрасте от 12 лет и старше», — сказал Гэвин Ньюсом в пятницу. Изменение вступит в силу после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) получит полное разрешение на вакцинацию детей.

«Наши школы уже требуют вакцинации от кори, эпидемического паротита и других болезней. Почему? Потому что вакцины работают. Речь идет о том, чтобы наши дети оставались безопасными и здоровыми», — сказал он Ньюсому в Twitter.

Власти Калифорнии ранее ввели обязательство вакцинировать школьных работников или проходить еженедельные тесты. Как утверждает Ньюсом, благодаря этому в самом густонаселенном штате Америки зафиксировано самое низкое количество закрытых школ в стране.

«Мы призываем другие штаты последовать нашему примеру, чтобы обезопасить детей и сдержать распространение COVID-19», — говорится в заявлении губернатора.

Пока неясно, когда именно вакцинация от COVID-19 войдет в обязательный список. На данный момент FDA выдало полное разрешение на вакцину Pfizer, но только для людей старше 16 лет. Для детей в возрасте 12–15 лет по-прежнему применяется условное разрешение агентства. Эксперты ожидают, что полное разрешение может быть получено в конце осени, как и условное разрешение на использование вакцины Pfizer для детей в возрасте 5-11 лет.