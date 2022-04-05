Аналітичний центр США: Битва за Слов’янськ буде вирішальною

Битва за Слов’янськ, що намагаються захопити російські війська, є ключовим моментом війни в Україні; захоплення цього міста дасть російським можливість оточити українські війська на Донбасі, йдеться в звіті Інституту вивчення війни США (ISW), опублікованому в понеділок.

«Якщо війська вторгнення, що наступають з Ізюму (місто в Харківській області, захоплене російськими військами 1 квітня — ред.), оволодіють Слов’янськом, розташованим у 50 км на південний схід, вони зможуть спробувати поєднати бойові дії у Рубіжному Луганській області або рухатися убік Горлівки та Донецька.

Вони не зламають українську оборону

«Другий варіант дозволив би розширити оточення українських військ. Якби російські війська не захопили Слов’янськ, вони б не змогли самостійно прорвати оборону України. Тоді кампанія Москви була спрямована на взяття під контроль всього Луганська та Донецька. області, швидше за все, закінчаться провалом», – вважають аналітики вишів

На думку американського аналітичного центру, просування російських військ на Донбасі поки що обмежене. У російських елементів дедалі більше проблем із моральним духом і постачанням. Не досягнуто й ключової мети на цьому оперативному напрямку — захоплення Азовським морем Маріуполя. За даними ISW, зусилля Москви з перекидання на схід України формувань, які досі ведуть бойові дії в районі Києва, Чернігова та Сум, а також щодо мобілізації резервістів не призведуть до значного збільшення російського потенціалу на Донбасі.

Інший оперативний напрямок?

Розбиті російські сили на північному сході України (що воювали досі у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях – прим. ред.) відходять до Росії. Малоймовірно, що ці війська можна буде ефективно використати на іншому оперативному напрямку, незважаючи на зусилля Москви щодо перекидання цих формувань на схід України.

Інститут військових досліджень – американський незалежний аналітичний центр, заснований у 2007 році у Вашингтоні. Він займається аналізом у галузі зовнішньої та безпекової політики, включаючи військові питання.