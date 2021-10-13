Американець продавав військові секрети, заховані в бутербродах і жувальну гумку

Інженер-ядерник ВМС США і його дружина-вчителька були арештовані після того, як вони намагалися продати секретні плани підводних човнів представнику іноземної держави, який насправді був агентом ФБР під прикриттям, повідомило Міністерство юстиції.

Джонатан Тобі, йому 42 роки, і його дружина Діана, 45 років, були спіймані в Західній Вірджинії при передачі SD-карти з інформацією.

В обвинувальному висновку стверджується, що Тобі, який, згідно з його сторінці в LinkedIn, був співробітником ВМС з 2012 року, понад рік продавав інформацію одній особі – агенту неназваної іноземної держави.

За три дні до арешту подружжя домовилося залишити SD картки, що містять секретні схеми атомного підводного човна. Натомість вони повинні були отримати 100 000 доларів в криптовалюті.

Картки були заховані в бутерброді з арахісовим маслом, пачці жувальної гумки і коробці пластирів.

Тобі намагався продати інформацію про “важливих у військовому відношенні елементах конструкції, параметри роботи і експлуатаційних характеристиках реакторів підводних човнів класу Virginia”, йдеться в обвинувальному висновку.

За словами генерального прокурора Мерріка Гарланда, подружню пару судитимуть за змову з метою передачі іноземній державі інформації, пов’язаної з проектуванням американських атомних підводних човнів.