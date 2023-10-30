Величезний пітон пробрався під капот автомобіля у Сінгапурі.

Пітон, знайдений усередині автомобіля під час морського параду в Сінгапурі, викликав подив у місцевих жителів, передає Must Share News.

У мережі з’явилося відео з пітоном, знайденим у машині на одній із вулиць Сінгапуру. Змія зуміла проникнути в один із припаркованих автомобілів і викликала здивування у перехожих. У ролику видно, як чоловік, що стояв поряд з машиною, озброївся ціпком і спробував тицьнути рептилію. У цей час спостерігачі попереджають його про можливі наслідки.

В результаті змія зникла всередині автомобіля, викликавши занепокоєння серед свідків, які почали побоюватися, що зловити її буде набагато складніше.

Однак в іншому відеоролику можна побачити, що пітона все ж таки зловили. Змію спробували помістити в пакет, при цьому кілька людей направляли її, використовуючи ціпки. Один із учасників події поділився своїми враженнями у TikTok, вважаючи цей день захоплюючим, а себе – справжнім героєм району.