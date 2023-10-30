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Величезний пітон пробрався під капот автомобіля у Сінгапурі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Величезний пітон пробрався під капот автомобіля у Сінгапурі.

Пітон, знайдений усередині автомобіля під час морського параду в Сінгапурі, викликав подив у місцевих жителів, передає Must Share News.

У мережі з’явилося відео з пітоном, знайденим у машині на одній із вулиць Сінгапуру. Змія зуміла проникнути в один із припаркованих автомобілів і викликала здивування у перехожих. У ролику видно, як чоловік, що стояв поряд з машиною, озброївся ціпком і спробував тицьнути рептилію. У цей час спостерігачі попереджають його про можливі наслідки.

@sebastianraj07♬ original sound – seba

В результаті змія зникла всередині автомобіля, викликавши занепокоєння серед свідків, які почали побоюватися, що зловити її буде набагато складніше.

@22_das_93 Hahahahahahah😆🤣😉 End up I manage to catch the python with 2 guys… End of the day we the hero for our neighbourhood #22hariboy93 #happysaturday ♬ original sound – ♠️_Das_♠️

Однак в іншому відеоролику можна побачити, що пітона все ж таки зловили. Змію спробували помістити в пакет, при цьому кілька людей направляли її, використовуючи ціпки. Один із учасників події поділився своїми враженнями у TikTok, вважаючи цей день захоплюючим, а себе – справжнім героєм району.

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