У Сінгапурі розпочалася війна з електронними сигаретами та посилюються санкції на кордоні

Сінгапур забороняє електронні сигарети, оскільки вони вважаються шкідливими для здоров’я людини, і в пік туристичного сезону посилив санкції на прикордонних контрольно-пропускних пунктах.

У результаті 177 людей, які прибули в аеропорт Чангі, були спіймані на використанні електронних сигарет під час операції, яка тривала кілька днів. Як відзвітували в сінгапурській пресі місцева влада, 61 особу було оштрафовано за зберігання електронних сигарет, решта 116 пасажирів уникли покарання, заявивши, що знищили свої електронні сигарети.

Операції проводилися Управлінням медичних наук (HSA) та Управлінням імміграції та контрольно-пропускних пунктів (ICA).

“Пасажири, що прибувають, у яких підозрілі предмети були виявлені в багажі під час огляду, були піддані додатковим перевіркам. Знайдені пристрої були конфісковані, а пасажирам, які не задекларували їх, було виписано штраф”, – заявили організатори.

Вони також відзвітували, що всього минулого місяця було виявлено 1656 випадків, пов’язаних з електронними випарниками.

“Чотириденна операція була частиною міжвідомчих зусиль щодо посилення контролю над так званими електронними випарниками в Сінгапурі, щоб запобігти розповсюдженню електронних цигарок на місцевому рівні. Спільні операції були проведені для виявлення та припинення будь-яких спроб пронести електронні випарники в аеропорт у пік туристичного сезону”, представники МОЗ.

Також за їхніми словами, туристів попереджали спливаючі банери та цифрові дисплеї, розміщені у місцях з інтенсивним рухом, інформуючи про те, що електронні випарники заборонені у Сінгапурі.