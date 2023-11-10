Туристи з Таїланду зможуть зручно їздити новим транспортом до Сінгапуру, Малайзії, Лаосу та Китаю, за умови, якщо ці країни реалізують план щодо прискорення розвитку залізничних колій, що з’єднують ці п’ять держав. Він, як повідомляє видання Thaiger, був анонсований на 4-му iTIC FORUM 2023: Power of Connectivity and Smart Mobility.

«Ініціатива розвитку залізниць спрямована на позиціонування Таїланду як центрального транспортного вузла регіону відповідно до 20-річного плану Національної стратегії», – додають тайські експерти. Щоправда, загалом реалізація намічена до 2027 року.

Йдеться, наприклад, про залізничний маршрут Сінгапур-Куньмін, де в даний час залишається одноколійною тільки ділянка між Чумпхоном і Паданг Бесаром. Також у планах на другому етапі проекту три південні маршрути: ділянка Чумпхон-Сураттхані (168 км, бюджет 24 мільярди бат), ділянка Сурат Тані-Хат Яй-Сонгкхла (321 км, бюджет 57 мільярдів бат) та ділянка Хат-Яй-Паданг Бесар (45 км, бюджет 6,6 мільярда бат).

«Для того, щоб Таїланд став регіональним транспортним вузлом, дуже важливо просувати другий етап проекту розвитку подвійної залізниці. Цей етап включає сім маршрутів протяжністю 1479 км з бюджетом в 275 мільярдів бат, що істотно завершить залізничну лінію Сінгапур-Куньмін», – заявили в тайському Мінтрансі.

Крім того, міністерство готується побудувати новий Міст тайсько-лаоської дружби (Нонг Кхай-В’єнтьян), який проходитиме паралельно існуючому мосту за 30 метрів. На проектування потрібно близько року, і очікується, що будівництво розпочнеться на початку 2025 року, його завершення триватиме близько трьох років і мос буде в експлуатацію до 2028 року. Обійдеться це в 3 млрд бат, причому міст матиме чотири шляхи: два стандартні шляхи шириною 1,435 м для високошвидкісних поїздів і два шляхи шириною 1 м для дворейкових поїздів.

«З наступного року вплив подвійної залізниці почне виявлятися, оскільки зв’язки всередині країни та між країнами стануть реальністю. Наразі довжина подвійної залізниці становить близько 627 км, а до наступного року, коли буде завершено перший етап подвійної залізниці, вона збільшиться приблизно на тисячу кілометрів», – додали у мінтрансі.