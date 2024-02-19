Сінгапур стане однією з найпростіших для відвідування країн, і ось чому

Сінгапур стане однією з найпростіших країн для відвідування, оскільки починаючи з другої половини року мандрівники зможуть в’їжджати в країну, використовуючи автоматизовані смуги, які спрощують процедури перевірки для всіх відвідувачів, незалежно від їхнього громадянства.

Як повідомляє VisaGuide.World, Сінгапур стане першою країною, яка дозволить своїм відвідувачам в’їжджати без необхідності попередньої реєстрації або подання паспорта перед виїздом. Весь процес реєстрації буде завершено за допомогою токена аутентифікації, який робить носіння фізичних документів, таких як паспорти та авіаквитки, менш скрутним.

Зміна закону про імміграцію та зусилля щодо підвищення рівня цифровізації та зміцнення контролю на кордоні є основними причинами нових заходів, які роблять аеропорт Чанги першим безпаспортним хабом у світі.

Понад 160 автоматизованих смуг було встановлено у 2023 році, ще 230 смуг буде встановлено у 2024 році. В даний час автоматизовані смуги можуть використовуватися лише мешканцями Сінгапуру та громадянами 60 країн.