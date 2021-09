Работы следят за общественным порядком в Сингапуре (ФОТО / ВИДЕО)

На сегодняшний день за соблюдением общественного порядка в одном из районов Сингапура следит робот, сообщает ТАСС.

Над проектом работают Агентство по науке и технологиям, Агентство по охране окружающей среды, Управление наземного транспорта и Агентство по продовольствию.

Робот Хавьер будет использовать камеры и приборы ночного видения для выявления нарушений, таких как курение в неподходящих местах, незаконная торговля, движение мотоциклов или электросамокатов по пешеходным дорожкам, а также несоблюдение социальных норм в условиях пандемии.

WATCH: Meet Xavier – this robot will patrol crowded public areas in Toa Payoh and trigger alerts when it spots “undesirable social behaviours” https://t.co/rSi7juuD9O (Video: Calvin Oh) pic.twitter.com/0yAPerXumA

— CNA (@ChannelNewsAsia) September 5, 2021