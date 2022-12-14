Відпустка у Швейцарії: Які готелі обирали перші керівники різних країн, всесвітньо відомі письменники та артисти

Swiss made – це надійні банки, точний годинник, висококласне промислове обладнання. Ще міста Швейцарії – це штаб-квартира авторитетних міжнародних організацій. Крім того, країну можна назвати родоначальницею сучасного wellness і spa-туризму саме як індустрії. У другій половині ХІХ століття у Швейцарію на відпочинок стали приїжджати заможні та відомі люди з Англії, США, європейських країн. І щоб відповідати їхнім високим запитам, вже тоді почали будувати розкішні готелі із застосуванням ноу-хау на той час та вибудовувати систему високого сервісу. У столітті XXI Швейцарія також приваблює туристів з усього світу чудовими краєвидами, унікальними програмами відпочинку та оздоровлення, преміум-готелями. Вирушаючи в невелику подорож Швейцарією, ми вибрали саме оздоровчий напрямок, маючи на увазі не тільки фізичне здоров’я. Було бажання насолодитися неквапливим, комфортним відпочинком, абстрагуватися від рутини, але не відриватися від сучасного світу.

Bad Ragaz

Вважається, що це місце і є батьківщиною сучасного велнес-туризм, він став визнаним місцем відпочинку аристократів ще ХІХ столітті. Але історія самого курортного містечка набагато старша, якщо не сказати давніша. Цілюще джерело відкрили ченці 1242 року. Оздоровчі процеси проводили тоді, ясна річ, чи не в екстремальних умовах, охочим доводилося спускатися мотузками в ущелину з термальною водою, а це близько 100 метрів. У цій ущелині зараз музей. Недовга поїздка вузьким серпантином – і ви можете побачити яскраве світлове шоу, пройти по печері і вздовж тієї самої ущелини,

де ченці проводили лікувальні процедури.

Перший курорт тут відкрили у 1716 році. А коли в 1841 спорудили дерев’яний водогін, воду з термального джерела стали подавати в Бад-Рагац. Про лікувальні властивості води із швейцарського джерела писав ще у XVI столітті фізик та алхімік Парацельс. 1872 року в Бад-Рагаці відкрили перший у Європі критий басейн із термальною водою. Термальні ванни та спа-курорт приваблювали знаменитих гостей, серед них були, наприклад, Томас Манн та Віктор Гюго.

Під час своєї невеликої подорожі ми зупинилися Grand Resort Bad Ragaz – це всесвітньо відомий термальний центр, який складається з двох готелів Grand Hotel Quellenhof & SPA Suites та Grand Hotel Hof Ragaz. Одна частина – історична, існує з 1774 року. Цей готель неодноразово визнавали найкращим медико-оздоровчим курортом Європи та найкращим велнес-готелем Швейцарії. Медичний центр курорту Grand Resort Bad Ragaz пропонує своїм гостям кілька програм, у тому числі за напрямами спорт, ревматологія, зниження ваги та дієтологія, психічне здоров’я, дерматологія та догляд за шкірою, судинна терапія, лабораторні аналізи. Незалежно від того, який напрямок ви виберете, вас супроводжуватимуть висококваліфіковані лікарі.

Ми вибрали дерматологію та догляд за шкірою, очікуючи, що це буде нескінченна низка косметологічних процедур. Скажімо, це було помилкове припущення. До питання краси тут підходять ґрунтовно. Спочатку необхідно пройти обстеження у дерматолога, лікар дала свої рекомендації щодо харчування. Потім були прописані заняття в тренажерному залі з особистим тренером, масаж, чищення шкіри, та й маски.

Звичайно, сучасний Grand Resort Bad Ragaz – це не тільки оздоровчі процеси. Простір відповідає очікуванням мандрівників: тут є й поля для гольфу, конференц-зали, ресторани, відмічені одразу кількома зірками Мішлен. Окреме задоволення – піші та велопрогулянки.

Bürgenstock Resort

Далі ми вирушили на вершину гори біля Фірвальдштетського озера – Бюргеншток. Це також комплекс, що складається із трьох готелів 5*, велнес-центру, конгрес-центру. Перший готель тут відкрили у 1873 році, пізніше він став улюбленим місцем відпочинку Чарлі Чапліна, Софі Лорен та Карло Понті. У місцевій каплиці відбулося вінчання Одрі Хепберн та Мела Феррера.

Дістатися високогірного комплексу можна на фунікулері. Він був відкритий у 1888 році і тоді став сенсацією у всій Європі. Конструкцію перебудовували 2002 року, але від червоних вагончиків не відмовлялися. З тих самих червоних вагончиків відкривається приголомшливий, захоплюючий дух краєвид — луки, озеро, ліси. До речі, тут є ще одна визначна пам’ятка, з якої відкривається вид на околиці. Це ліфт Хамметшванд заввишки 152 метри. Побудований він у 1905 році, з того часу витяг удосконалювали кілька разів. Незмінним залишаються прозорі кабінки, щоб відкривався огляд на Люцернське озеро та Альпи. Та й піша дорога до ліфта завдає маси вражень.

Один з п’ятизіркових готелів Бюргенштоке – Waldhotel Health & Medical Excellence – для тих, хто, крім приємного відпочинку, хотів би пройти медичне обстеження. Другий готель Bürgenstock Hotel & Alpine SPA відомий своїм панорамним видом на Люцернське озеро. Причому побачити його можна із будь-якого номера. І третій готель – Palace Hotel 1903. Тут створено всі умови для проведення заходів будь-якого масштабу від весільних урочистостей до конференцій мультинаціональних компаній.

Якщо говорити про медичний туризм, то найкращий варіант – Waldhotel Health & Medical Excellence. Медичним центром керує професор Веренр Брінер. Приїжджають до нього не тільки для отримання певного лікування, а й для консультацій чи обстеження. А сам медичний центр пропонує гостям 7 різних програм: Waldhotel Check Up, Cardio Check, Immunity Boost, Mindfulness, Post-COVID Bounce Back, Detox, Weight Loss. Програми передбачають проведення поглибленої кардіодіагностики, аналіз фізичного стану, лабораторні аналізи, біометрію – аналіз композиції тіла, визначення факторів ризику серцево-судинних захворювань, тестування кровотоку в артеріях. Тут також залежно від програми та рекомендації лікарів можна пройти сеанси кріотерапії.

Особливо хотілося б виділити Post Covid Bounce Back Programme – програму відновлення після COVID-19. Її розробила команда лікарів під керівництвом директора Waldhotel Medical Center професора Верени Брінер. Програма призначена не тільки для тих, хто переніс COVID, але й для тих, хто переніс іншу гостру вірусну інфекцію, грип. Основне завдання – знизити наслідки перенесених вірусних інфекцій та зміцнити імунну систему, посилити реакцію організму на зовнішні фактори.

Перебування в Waldhotel Health & Medical Excellence – це можливість пройти повноцінне обстеження та запобігти ризикам розвитку захворювань, знайти баланс між тілом і душевним станом.

Крім медичних процедур, ми також змогли взяти участь у майстер-класі в кулінарній лабораторії Cooking Lab.

Особливість цього курорту – кольорова кухня Вальдотеля. Тут особливо наголошують, що кольорову кухню не можна назвати дієтою, тому що це не обмеження в харчуванні, а правильна комбінація продуктів. Концепція передбачає, що рослинні пігменти – біоактивні речовини, які є важливими в обмінних процесах. Суть у тому, що кожен день у готелі меню складається за певним кольором. І його дотримуються під час приготування всіх страв дня. Крім того, виключено глютен, лактозу. Наприклад, якщо понеділок «білий» день, то у ресторані Вербена готуватимуть із продуктів білого кольору. Рослинний пігмент кверцитин – речовина, яка підтримує функцію головного мозку, позитивно впливає на кров’яний тиск та серцево-судинну систему.

Крім ресторану Вербена в комплексі 12 ресторанів, терас та барів. Гості можуть обрати французьку, швейцарську, середземноморську, азіатську, японську, перську або американську кухні.

Beau-Rivage Palace

Завершилася наша подорож на березі Женевського озера, біля підніжжя Альп – у Лозанні. Тут розташований один із найкращих готелів Європи Beau-Rivage Palace. Протягом понад 150 років цей готель вибирають ті, хто цінує високий сервіс та комфорт, хто планує поєднати відпочинок, медичне обстеження та спа-процедури. Історія готелю розпочинається з 1861 року. Серед тих, хто зупинявся у Beau-Rivage Palace: Сомерсет Моем, Нельсон Мандела, Коко Шанель, Лайза Мінеллі. Beau-Rivage Palace визнавали найкращим історичним готелем, у 2000 році — найкращим готелем у Швейцарії.

Популярний готель своїм спа-центром, який збудовано французькою компанією CINQ MONDES. Унікальність місцевої велнес-концепції полягає в тому, що тут можна отримати процедури, засновані на різних традиціях та культурах різних частин світу. Під спа-процедури відведено унікальне приміщення. Програма складена таким чином, що кожен може вибрати найбільш підходящу: японська квіткова арома-лазня, хаммам, вулиця з тропічним дощем Promenade Pluie Tropicale, вихрові ванни, басейни, фітнес-центр, тенісні корти. Тут можна отримати консультації лікарів та рекомендації щодо процедур.

З огляду на те, що тут із самого заснування зупинялися великі промисловці Європи та Америки, а зараз бізнесмени з усього світу, у Beau-Rivage Palace налагоджена важлива для них послуга – проведення закритих семінарів та масштабних публічних конференцій. У готелі 12 залів місткістю до 600 осіб.

Тут розташований ресторан Anne-Sophie Pic at Beau-Rivage Palace, нагороджений двома зірками Мішлен. Є також кафе Café Beau-Rivage, ресторани Miyako Lausanne, L’Accademia, салон Lobby Lounge, тераса BAR.