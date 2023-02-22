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Складено рейтинг найбезпечніших країн Європи

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо найбезпечнішу країну Європи

Завдяки новому дослідженню порталу Gamblino вдалося виявити найбезпечнішу країну Європи, повідомляє Euromag.

Безпека є важливим фактором для життя та благополуччя громадян у будь-якій країні. Так, експерти проаналізували країни Європи за кількома критеріями: ймовірність злочинів, нещасні випадки на дорогах, ризик стихійного лиха та глобальний індекс світу.

Згідно з проведеним дослідженням, на першому місці з безпеки в Європі знаходиться Швейцарія, відома своєю стабільністю та безпекою, а також високим рівнем життя та розвиненою економікою.

На другому місці йде Ісландія, що замикає трійку лідерів Норвегія. Слідом у рейтингу йдуть Данія, Люксембург, Фінляндія, Ірландія, Нідерланди, Австрія та Швеція.

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