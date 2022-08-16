Шрі-Ланка видаватиме річні візи туристам

Міністерство туризму Шрі-Ланки вирішило видавати туристам довгострокові візи.

Так, незабаром іноземні гості зможуть отримати візи Шрі-Ланки терміном до 180 днів замість 30 днів. При цьому власникам багаторазових віз можна буде залишатись на острові протягом одного року замість 90 днів.

Зараз Шрі-Ланка переживає найважчу економічну кризу з 1948 року. Пандемія коронавірусу завдала удару турсектору, який був головним джерелом іноземної валюти на острові. В результаті країна не може придбати достатньо палива.

На Шрі-Ланці відзначається нестача електроенергії, продовольства, предметів першої необхідності, медикаментів та газу.