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Шрі-Ланка планує ввести безкоштовні візи після прибуття

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Шрі-Ланка планує ввести безкоштовні візи після прибуття

Влада Шрі-Ланки планує зробити для туристів безкоштовні візи після прибуття, щоб збільшити турпотік до країни. Про це повідомила голова Мінтуризму острова Діана Гемаж.

За її словами, є низка країн (наприклад Сінгапур або Мальдіви), які за площею менші за Шрі-Ланку, але залучають більше туристів, у тому числі й через лояльну візову політику.

Як заявила Гемаж, «я думаю, краще забути про візовий збір у 50 доларів із пасажира та залучати туристів, які витрачають близько 1000 доларів на день».

Крім того, влада Шрі-Ланки обговорює запуск туристичного проїзного, яким можна буде відвідати всі головні пам’ятки. Також опрацьовується можливість введення «золотих віз», але механізм роботи ще не визначений.

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