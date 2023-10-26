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ТуризмШрі-Ланка

На Шрі-Ланці заборонили керувати слонами на підпитку

У країні ухвалили новий законопроєкт

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Шрі-Ланці заборонили керувати слонами у нетверезому вигляді

Наразі жителям Шрі-Ланки не можна їздити п’яними на слонах — у країні ухвалили новий закон щодо захисту тварин від жорстокого поводження. Також у слонів буде свій біометричний паспорт із фотографією, обов’язкові перерви на купання щодня та медогляд раз на півроку. Про це повідомляє France 24.

На мешканців Шрі-Ланки припадає близько 200 домашніх слонів, а популяція цих тварин у дикій природі налічує 7,5 тисячі особин. Для захисту слонів у країні ухвалили низку нових правил:

  • слонят не можна розлучати з матерями та використовувати для роботи, включаючи виступи на культурно-масових заходах;
  • на одному слоні одночасно можуть кататися не більше чотирьох туристів. При цьому сідло має бути м’яким;
  • слон може працювати в день максимум чотири години, а нічна праця взагалі заборонена;
  • слонів заборонено знімати у фільмах (у всіх, окрім організованих урядом зйомок, що відбуваються під наглядом ветеринара);

На порушників правил чекає до трьох років ув’язнення — у засудженого заберуть слона і передадуть під опіку держави.

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