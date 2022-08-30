На Шрі-Ланці вирішили приваблювати туристів алкоголем

«Туризм і алкоголь йдуть пліч-о-пліч», – так обґрунтував пропозицію спростити продаж алкоголю туристам міністр туризму Шрі-Ланки Харін Фернандо, який закликав пом’якшити існуючі акцизні правила та інші заборони, особливо в туристичних зонах країн. «Якщо ми сподіваємося відродити індустрію, що постраждала від ковіда, ми повинні пом’якшити ці правила», – додав міністр.

Як заявив міністр туризму в місцевому ЗМІ, будь-який тверезий урядовець повинен усвідомлювати, що туристи приїжджають не лише «насолодитися мальовничою красою країни», а й за більш земними радощами. “І коли вони захочуть замовити пару коктейлів, ми не можемо їм відповісти, що бари закриті”, – додав Фернандо. Обмеження на алкоголь підштовхнуть галузь до глибших проблем, додав він.

Зокрема, за його словами, найближчим часом буде випущено повідомлення, яке дозволяє барам та ресторанам у туристичних зонах Шрі-Ланки продавати спиртні напої до 2:00. Також вирішується питання про продовження часу продажу алкоголю та у супермаркетах. Так, міністр туризму заявив, що обговорить це з міністром торгівлі та спробує переконати останнього тримати алкогольні відділи у супермаркетах відкритими до години закриття самих магазинів.