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ТуризмШрі-Ланка

На Шрі-Ланці слон затоптав туриста

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Шрі-Ланці слон затоптав туриста
Photo by Nam Anh on Unsplash

Як повідомляє видання Daily Mirror, на Шрі-Ланці слон затоптав туриста з Італії.

Трагедія сталася у місті Поттувіл на східному узбережжі острова. 50-річний італієць Пауло Гінчіно їхав мотоциклом зі своїм другом, коли їх атакував агресивний слон.

Медики, які екстрено прибули на місце, надали пораненому туристу першу допомогу і доставили до найближчої лікарні, проте він не вижив. Поліція проводить розслідування того, що сталося.

Раніше у джунглях Перу дикий ягуар накинувся на групу туристів та поранив гіда.

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