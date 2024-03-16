Як повідомляє видання Daily Mirror, на Шрі-Ланці слон затоптав туриста з Італії.

Трагедія сталася у місті Поттувіл на східному узбережжі острова. 50-річний італієць Пауло Гінчіно їхав мотоциклом зі своїм другом, коли їх атакував агресивний слон.

Медики, які екстрено прибули на місце, надали пораненому туристу першу допомогу і доставили до найближчої лікарні, проте він не вижив. Поліція проводить розслідування того, що сталося.

Раніше у джунглях Перу дикий ягуар накинувся на групу туристів та поранив гіда.