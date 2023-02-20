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Саудівська АравіяТуризм

У Саудівській Аравії зацвіла пустеля

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Саудівській Аравії зацвіла пустеля

Як повідомив телеканал «Аль-Джазіра», жителі Саудівської Аравії попрямували з усіх куточків країни на північ королівства, щоб побачити незвичайне природне явище – у пісках зацвіла так звана дика лаванда.

Буйне цвітіння цієї рослини почалося після сильних зимових злив на півночі Саудівської Аравії. Неподалік кордону з Іраком піщані бархани вкрилися фіолетовими квітами. Цвітіння триватиме два-три тижні.

Як розповів журналістам саудівський бізнесмен Насер аль-Карані, він проїхав 770 км з Ер-Ріяда, щоб побачити квітучу пустелю і насолодитися приємним запахом дикої лаванди. Інший турист — громадянин Катару Абдеррахман аль-Маррі, повідомив, що провів за кермом 12 годин, щоб «виявитися, як у раю» — у квітучій пустелі.

Нагадаємо, цієї зими в Саудівській Аравії пройшли сильні дощі, які спричинили повені у низці областей на заході королівства, а на півночі оживили пустелю.

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