Новий Boeing 747-8, який налітав лише 30 годин, відправили на звалище

Новий літак Boeing 747-8, який налітав лише 30 годин за 16 рейсів і призначався для саудівського наслідного принца, відправлений на утилізацію. Причина трагічна — замовник раптово помер.

За даними Mirror, віп-авіалайнер майже 10 років простояв на землі в євроаеропорту Базель-Мюлуз-Фрайбург, який знаходиться на кордоні між трьома країнами Францією, Швейцарією та Німеччиною. Там повітряне судно мали оснастити розкішним інтер’єром. Однак цього так і не сталося, і для літака не змогли знайти нового покупця. Зрештою ексклюзивний транспортний засіб доставили до аеропорту Пінал в Арізоні (США) — сміттєзвалище, де списані літаки розбирають та зберігають необмежений час. Видання також звернуло увагу на те, що доля цього судна, на створення якого знадобилася б величезна кількість ресурсів, наголошує на марнотратному характері існування приватної авіації.

Утилізований літак являв собою бізнес-джет Boeing (BBJ), модифіковану версію реактивних лайнерів компанії, призначену для урядів та корпоративних клієнтів. Дальність його польоту становить трохи більше 16 тис. км, а площа салону – близько 460 кв.м – це більше, ніж у будь-якого аналогічного літака такого розміру.

Старший аналітик авіаційної аналітичної компанії Cirium Коннор Дайвер розповів, що версія BBJ 747-8 насилу досягла великого успіху. «Усього було збудовано десять, і це перший списаний. Незрозуміло, хто саме їх купує, але це дуже, дуже великий приватний літак, і єдиними операторами чи покупцями, як правило, є уряди та королівські сім’ї», – повідомив він.

Наприклад, цей конкретний літак призначався для наслідного принца Саудівської Аравії Султана бен Абдель Азіза Аль Сауда, який помер у 2011 році, лише за кілька місяців до запланованої доставки лайнера. Літак був виставлений на продаж за $95 млн, але покупця так і не знайшли.

Частиною проблеми, коли справа дійшла до продажу, була висока вартість його оснащення, яка могла становити суму, еквівалентну половині 2 млрд грн. Уточнювалося, що Boeing купив літак ще у 2022 році, до того, як його доставили до Арізони 15 квітня 2022 року.

Нещодавно голова однієї компанії розповів Mirror, як вони знайшли нову мету для чартерних літаків – безпечно перевозити свійських тварин. K9 Jets – нещодавно створена компанія, яка спеціалізується на перевезенні тварин та їх власників з Великобританії у різні місця, включаючи Східне узбережжя США, Париж та Лісабон. Власники та їхні вихованці піднімуться на борт розкішного літака Gulfstream, що вміщає не більше десяти пасажирів зі своїми вихованцями. Вартість квитків починається від 380 тис. грн., до яких входить місце для однієї людини та її вихованця, а також плата за приватний термінал, багаж і всі податки.