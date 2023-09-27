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Саудівська АравіяТуризм

Найбільш закрита країна на Червоному морі відкриває курорти з безкоштовним алкоголем

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Найбільш закрита країна на Червоному морі відкриває курорти безкоштовним алкоголем та запрошує своїх колишніх ворогів як туристів

У проекті розвитку туризму в Саудівській Аравії записані дві дивовижні туристичні тенденції. Так, в рамках проекту Vision 2030, найбільш закрита країна на Червоному морі вирішила відкрити курорти з вільним алкоголем та запрошує її колишню смерть як туристів.

Про останнє написала Ізраїльська преса. Згідно з її повідомленнями, на порядку денному є дозвіл на рейси ізраїльським літакам з місцевими туристами. Як запевнив Гедеон Талер, генеральний директор ізраїльської авіації Тал, Саудівська Аравія стане новим напрямком для ізраїльських туристів. Зокрема, це твердження базується на твердженнях принца Саудівської Аравії Мухаммед Бін Салман Аль Сауд. Нагадаємо, що багато країн, які раніше були закриті для Ізраїлю – того ж ОАЕ – зараз активно приймають єврейських туристів.

Крім того, згідно з The Wall Street Journal, як частина проекту Neom, пов’язаного з туризмом, згідно з туристичною концепцією Саудівської Аравії до 2030 року, секції з алкоголем будуть на курортах, а туристам пообіцяли хороший винний бар, окремий коктейль бар і бар з шампанським.

Як додають експерти, Саудівська Аравія швидко вбудовується серед туристичних країн Близького Сходу. Минулого року вона прийняла щорічні збори Всесвітньої ради з туризму та подорожей (WTTC). І цього року, 27 вересня, Всесвітній день туризму Всесвітньої організації туризму (Yunwo) також відзначатиметься в Саудівській Аравії.

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