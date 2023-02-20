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Саудівська АравіяТуризм

У Саудівській Аравії з’явиться гігантська будівля-куб заввишки 400 м

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Фантастична будівля-куб з'явиться у Саудівській Аравії

Уряд Саудівської Аравії оголосив про плани звести гігантський кубічний хмарочос. Будівля стане ядром, навколо якого у столиці буде збудовано цілий новий район, передає Interior.

Гігантський куб, кожна з граней якого складе 400 метрів, планується збудувати в Ер-Ріяді — столиці Саудівської Аравії. Про це оголосив спадкоємець країни Мохаммад бін Салман.

У Мукаабі (у перекладі означає “куб”) розмістяться музей, університет технологій та дизайну, іммерсивний театр та понад 80 розважальних закладів.

На стіни будівлі з внутрішньої сторони планується транслювати зображення, яке “занурюватиме” відвідувачів на океанське дно або навіть на Марс — атмосферні теми будуть різними.

Крім того, навколо куба буде побудований новий район, він буде включати більше 100 000 житлових одиниць, а також безліч магазинів і офісних приміщень.

Зазначається, що Мукааб стане “першим у світі захоплюючим експериментальним напрямком” із “цифровими та віртуальними технологіями з новітньою голографією”. За даними уряду Саудівської Аравії, фантастичний проєкт має бути завершений до 2030 року.

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