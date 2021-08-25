Кислотное нападение на Токийское метро, двое ранены

Два человека получили ожоги в результате нападения с применением кислоты на станции метро в столице Японии, преступник находится в розыске, сообщает AFP.

Нападение произошло на станции метро Shirokane Takanawa в престижном районе Токио во вторник вечером во время церемонии открытия Паралимпийских игр.

Представитель полиции сообщил AFP, что один из пострадавших, 22-летний бизнесмен, получил ожоги лица после того, как подозреваемый обрызгал его жидкостью на эскалаторе. Общественное телевидение NHK сообщил, что мужчина получил тяжелые ожоги серной кислотой.

34-летняя женщина также была ранена и получила относительно легкие ожоги ног.

По заявлению полиции, нападавший среднего возраста находится в розыске.

Насильственные преступления относительно редки в Японии, где существует строгий закон о владении огнестрельным оружием, но периодически происходят нападения с применением другого оружия, сообщает BNR.

Во время Олимпиады — 10 августа, 10 человек получили ранения, один из них серьезно, во время нападения холодным оружием на пассажирский поезд в Токио. Подозреваемый сбежал и позже был найден повешенным.