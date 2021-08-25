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ЯПОНІЯ

Кислотний напад на Токійське метро, двоє поранені

Гліб Парфененко
Кислотний напад на Токійське метро, двоє поранені

Двоє людей отримали опіки в результаті нападу із застосуванням кислоти на станції метро в столиці Японії, злочинець перебуває в розшуку, повідомляє AFP.

Напад стався на станції метро Shirokane Takanawa в престижному районі Токіо у вівторок увечері під час церемонії відкриття Паралімпійських ігор.

Представник поліції повідомив AFP, що один з потерпілих, 22-річний бізнесмен, отримав опіки обличчя після того, як підозрюваний оббризкав його рідиною на ескалаторі. Громадське телебачення NHK повідомило, що чоловік отримав важкі опіки сірчаною кислотою.

34-річна жінка також була поранена і отримала відносно легкі опіки ніг.

За заявою поліції, нападник середнього віку знаходиться в розшуку.

Насильницькі злочини відносно рідкі в Японії, де існує суворий закон про володіння вогнепальною зброєю, але періодично відбуваються напади із застосуванням іншої зброї, повідомляє BNR.

Під час Олімпіади – 10 серпня, 10 людей отримали поранення, один з них серйозно, під час нападу холодною зброєю на пасажирський потяг у Токіо. Підозрюваний втік і пізніше був знайдений повішеним.

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