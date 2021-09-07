ОАЭ разрешают вакцинированным путешественникам получить туристическую визу

Министр трудовых ресурсов Мохамед Саафан получил отчет по представительству Министерства труда в посольстве Египта в Абу-Даби, в котором говорилось, что Федеральное Управление по вопросам Личности и гражданства и Национальное Управление по Чрезвычайным Ситуациям и Стихийных Бедствий начали получать заявки на туристические визы из всех стран при условии, если заявители получили полные дозы вакцины COVID-19, одобренные Всемирной организацией здравоохранения по состоянию на 30 августа.

Решение включает страны, из которых ранее запрещен въезд, заявила атташе по вопросам труда и руководитель офиса представительства труда в Абу-Даби Ханан Шахин.

По прибытии в аэропорт требуется быстрое ПЦР-обследование при условии, что предыдущие требования остаются в силе для невакцинированных групп, включая исключены вакцинированные группы.

Она пояснила, что сертификаты о вакцинации могут быть официально зарегистрированы для путешественников, желающих воспользоваться преимуществами, полученными вакцинированными путешественниками, направляющиеся в ОАЭ, через платформу Федерального управления по вопросам личности и гражданства и приложение Alhosn UAE.