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ОАЕ дозволяють вакцинованим мандрівникам отримати туристичну візу

Гліб Парфененко
ОАЕ дозволяють вакцинованим мандрівникам отримати туристичну візу

Міністр трудових ресурсів Мохамед Саафан отримав звіт з представництва Міністерства праці в посольстві Єгипту в Абу-Дабі, в якому говорилося, що Федеральне Управління з питань Особистості і Громадянства і Національне Управління з Надзвичайних Ситуацій та Стихійних Лих почали отримувати заявки на туристичні візи з усіх країн при умові, якщо заявники отримали повні дози вакцини COVID-19, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я станом на 30 серпня.

Рішення включає країни, з яких раніше заборонено в’їзд, заявила аташе з питань праці та керівник офісу представництва праці в Абу-Дабі Ханан Шахін.

Після прибуття в аеропорт вимагається швидке ПЛР-обстеження за умови, що попередні вимоги залишаються чинними для невакцинованих груп, включаючи виключені невакциновані групи.

Вона пояснила, що сертифікати про вакцинації можуть бути офіційно зареєстровані для мандрівників, які бажають скористатися перевагами, отриманими вакцинованими мандрівниками, що прямують в ОАЕ, через платформу Федерального управління з питань особистості і громадянства і додаток Alhosn UAE.

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