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В США обновили правила допуска украинских туристов

Глеб Парфененко
У США оновили правила допуску українських туристів

Обновленные правила въезда для украинских туристов вступили в силу в США 8 ноября. Об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

Таким образом, как гражданам Украины, как и всем иностранным туристам, отправляющимся за неиммиграционными визами в США, при посадке на рейс необходимо предъявить противоковидный сертификат о вакцинации одним из препаратов, одобренных регулирующим органом США или Всемирной организацией здравоохранения ( ВОЗ), а также результат отрицательного результата теста ПЦР не старше 72 часов. Документ должен быть переведен на английский язык.

Уточняется, что украинские туристы, которые не были вакцинированы, не смогут въехать в США.

Новые требования не распространяются на несовершеннолетних и имеющих медотвод от вакцинации. Им необходимо предоставить ПЦР-тест, проведенный в течение трех дней. Граждане и жители США смогут въехать без вакцинации, но в этом случае им придется провести молекулярный анализ за 24 часа до поездки.

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