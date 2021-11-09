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У США оновили правила допуску українських туристів

Гліб Парфененко
У США оновили правила допуску українських туристів

Оновлені правила в’їзду для українських туристів набули чинності до США 8 листопада. Про це вказано на сайті Національного центру з контролю та профілактики захворювань.

Таким чином, як громадянам України, як і всім іноземним туристам, що вирушають за неімміграційними візами до США, при посадці на рейс, необхідно пред’явити протиковидний сертифікат про вакцинацію одним із препаратів, схваленими регулюючим органом США або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), а також результат негативного результату тесту ПЛР не старше 72 годин. Документ має бути перекладено англійською мовою.

Уточнюється, що українських туристи, які не були вакциновані, не зможуть в’їхати до США.

Нові вимоги не поширюються на неповнолітніх та тих, хто має медвідвід від вакцинації. Їм необхідно надати ПЛР-тест, проведений протягом трьох днів. Громадяни та жителі США зможуть в’їхати без вакцинації, але в цьому випадку їм доведеться провести молекулярний аналіз за 24 години до поїздки.

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