В Египте озаботились извержением вулкана

Отдельное успокоительное сообщение для туррынка и туристов вынуждено было опубликовать Министерство окружающей среды Египта в связи с извержением вулкана на якобы далеком от страны Пирамид испанском острове Ла-Пальма. В заявлении утверждается, что Египет безопасен, граждане и туристы не пострадают.

Заявление было сделано в связи с опасениями, что выбросы углерода, связанные с вулканом Ла-Пальма в Испании, могут достичь Египта. Как заявили в министерстве, Египет находится далеко от источника выбросов — на расстоянии примерно 4’000 км. Также в заявлении добавлено, что газы, выпускаемые вулканом, находятся в верхних слоях атмосферы, и поэтому люди их не почувствуют.

Вулкан Кумбре-Велья, расположенный в активной вулканической гряде на острове Ла-Пальма, начал извергаться в сентябре. 9 сентября была зафиксирована первая вулканическая активность и извержения продолжается. Уже около 7.5 тыс. Человек были вынуждены эвакуироваться, около 900 гектаров покрыты лавой, уничтожено и повреждено более 2 тыс. Домов.

Данное извержение может длиться до трех месяцев — предупреждают ученые. Высказываются в том числе опасения не только проблем с выбросами углерода, но и проблемы с выбросами вулканического пепла, который может остановить авиасообщение в данном регионе. Хотя пока такой необходимости не было, но эту возможность не исключают и в Египте, опасаясь за восстановление туризма. Достаточно вспомнить извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль в мае 2011 года, которое закрыло небо над всей Европой.