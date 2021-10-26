В Єгипті почали перейматися виверженням вулкана

Окреме заспокійливе повідомлення для турринку і туристів змушене було опублікувати Міністерство навколишнього середовища Єгипту в зв’язку з виверженням вулкана на начебто далекому від країни Пірамід іспанському острові Ла-Пальма. У заяві стверджується, що Єгипет безпечний, громадяни і туристи не постраждають.

Заява була зроблена у зв’язку з побоюваннями, що викиди вуглецю, пов’язані з вулканом Ла-Пальма в Іспанії, можуть досягти Єгипту. Як заявили в міністерстві, Єгипет знаходиться далеко від джерела викидів – на відстані приблизно 4’000 км. Також в заяві додано, що гази, що випускаються вулканом, знаходяться у верхніх шарах атмосфери, і тому люди їх не відчують.

Вулкан Кумбре-Велья, розташований в активній вулканічній гряді на острові Ла-Пальма, почав вивергатися в вересні. 9 вересня була зафіксована перша вулканічна активність і виверження триває досі. Уже близько 7.5 тис. чоловік були змушені евакуюватися, близько 900 гектарів покриті лавою, знищено та пошкоджено понад 2 тис. будинків.

Дане виверження може тривати до трьох місяців – попереджають вчені. Висловлюються в тому числі побоювання не тільки проблем з викидами вуглецю, а й проблеми з викидами вулканічного попелу, який може зупинити авіасполучення в даному регіоні. Хоча поки такої необхідності не було, але цю можливість не виключають і в Єгипті, побоюючись за відновлення туризму. Досить згадати виверження ісландського вулкана Ейяфьятлайокудль в травні 2011 року, яке закрило небо над усією Європою.