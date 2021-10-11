Продление санкций за подрыв территориальной целостности Украины. Есть согласие ЕС

В Евросоюзе есть согласие на продление санкций за подрыв территориальной целостности Украины.

Еще 8 человек, связанных с системой правосудия в Крыму, аннексированном Россией, были внесены в черный список. Решение будет опубликовано сегодня в Официальном журнале Европейского Союза, после чего мы выясним, на кого конкретно распространяются ограничения.

На данный момент в черный список вошли 177 человек, которым запрещен въезд в ЕС и заблокирована недвижимость в Европе, а также 48 компаний с замороженными активами.