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Продление санкций за подрыв территориальной целостности Украины. Есть согласие ЕС

Евгений Подольский

В Евросоюзе есть согласие на продление санкций за подрыв территориальной целостности Украины.

Еще 8 человек, связанных с системой правосудия в Крыму, аннексированном Россией, были внесены в черный список. Решение будет опубликовано сегодня в Официальном журнале Европейского Союза, после чего мы выясним, на кого конкретно распространяются ограничения.

На данный момент в черный список вошли 177 человек, которым запрещен въезд в ЕС и заблокирована недвижимость в Европе, а также 48 компаний с замороженными активами.

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